Une urgence en vacance ? Voici comment gérer les 10 bobos et tracas les plus fréquents

Les valises sont bouclées, la voiture est chargée, le GPS est branché… Ça y est, vous êtes prêts pour filer à toute berzingue sur l’autoroute du soleil.

Mais avant de vous élancer, avez-vous pensé à consulter le guide des premiers soins de la Croix-Rouge de Belgique ?

L’association a sorti au début du mois de juillet un récapitulatif des conseils utiles pour soigner les petits (ou gros) bobos ou tracas les plus susceptibles de venir gâcher une partie de vos vacances. Une liste que nous complétons dans cet article.



1) L’accident de voiture

Malheur ! Vous n’êtes plus qu’à quelques kilomètres de votre destination lorsque vous êtes pris dans un accident ou êtes témoin d’un crash. Si vous vous trouvez sur l’autoroute et que vous en avez la possibilité, la Croix-Rouge conseille de vous garer en sécurité sur une aire d’autoroute ou à la prochaine sortie et d’appeler le 112 actif dans tous les pays de l’Union européenne (ou le numéro d’urgence du pays dans lequel vous vous trouvez).

Si vous n’êtes pas sur l’autoroute, garez-vous en sécurité, allumez vos feux de détresse, enfilez votre gilet de sécurité, placez le triangle, emportez votre trousse de secours. Si vous êtes témoin d’un accident, serrez le frein à main du véhicule accidenté, coupez le contact, allumez les feux de détresse et appelez le 112. "Si l’airbag n’est pas déclenché, ne vous placez pas entre celui-ci et le conducteur", précise la Croix-Rouge.



2) Le coup de chaleur/l’insolation

Une exposition prolongée au soleil ou à la chaleur sans précaution (sans port d’un couvre-chef et hydratation régulière) et patatras, c’est le coup de chaud assuré.

Vous le reconnaîtrez aux maux de tête, vertiges, vomissements qu’il vous provoquera. Vous pourrez également avoir une peau plus sèche et rouge qu’à l’habitude, une démarche titubante et, pour les cas les plus graves, une perte de connaissance et des convulsions.

Dans un premier temps, il conviendra de mettre le malheureux à l’ombre, de le découvrir ou de l’habiller légèrement, d’aérer en évitant les courants d’air froid, de rafraîchir le cou, les aisselles et les aines avec un linge humide mais pas froid et de faire boire de l’eau fraîche. Selon le médecin urgentiste Vanessa Wauters, on peut aussi faire boire à la personne des boissons de réhydratation, les fameuses boissons "de sportifs", les boissons isotoniques. "Elles sont suffisantes pour réhydrater et sont un bon complément à l’eau. La part de sucre dans ces boissons y est bien proportionnée par rapport aux sels minéraux", confiait-elle à Adrien Devyver dans le podcast "La Grande Forme". Ces boissons sont davantage conseillées que les sodas traditionnels, trop sucrés.



Et puisqu’une insolation n’est pas à prendre à la légère – surtout s’il s’agit d’un enfant ou d’un bébé -. La Croix-Rouge recommande d’appeler le 112 en cas de doute, notamment si la personne vomit après avoir bu, ne transpire plus ou a une température corporelle de plus de 40 degrés par exemple.