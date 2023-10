Une université anglaise va proposer un master en "Magie et Sciences Occultes"

L’université d’Exeter en Angleterre devrait proposer une formation en "magie et sciences occultes" à partir de septembre 2024.

Poudlard n’a pas voulu de nous ? Hé ben qu’à cela ne tienne, nous aurons quand même notre diplôme en magie et que les sorciers et sorcières se préparent à la venue de moldus parce qu’ils seront bien experts en sciences occultes !

Comme la BBC l’explique, les étudiants de l’Université d’Exeter pourront choisir un cursus un peu spécial, le premier du genre en Angleterre : un master en Magie et Sciences Occultes a été développé par l’institution suite à un "regain d’intérêt pour la magie", a expliqué son responsable du cours.

Sur le site de l’université, on découvre la description du master (disponible en un an en temps plein et en 2 ans à mi-temps) : "Développez une expertise interdisciplinaire tout en explorant vos intérêts spécifiques dans l’histoire longue et diversifiée de l’ésotérisme, de la sorcellerie, de la magie rituelle, de la science occulte et des sujets connexes." Le programme se divise en plusieurs cours allant de l’histoire aux sciences humaines : la magie en Grèce et à Rome, les textes occultes du judaïsme, du christianisme et de l’islam, l’histoire de la sorcellerie, la magie dans la littérature et le folklore, la tromperie et l’illusion, l’histoire de la science et de la médecine…

À tous les moldus, on attend votre retour sur ces cours qui passionneraient Hermione.