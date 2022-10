Une unité "parent-enfant" au sein du service psychiatrie de la Clinique Saint-Jean

La clinique Saint-Jean à Bruxelles propose un nouveau service depuis septembre dernier. Une unité "parent-enfant" au sein de son département "Psychiatrie". Elle est destinée aux parents qui souffrent notamment de dépression postnatale. Ils/elles peuvent y être accompagné.es et soigné.es en restant aux côtés de leur bébé 24h sur 24 sans rompre le lien avec l’enfant malgré le traitement.

Ne pas rompre le lien

"Nous accueillons des patientes qui ont une maladie psychiatrique préexistante mais qui se révèle ou survient après l’accouchement", explique Anna Mózes, la psychiatre responsable du service. "Mais on peut aussi avoir des parents qui se retrouvent avec une maladie psychiatrique qui apparaît au moment de la naissance comme la dépression ou la psychose post-partum". Saint-Jean est à ce jour le seul hôpital général bruxellois qui propose un tel service en accompagnement de jour/nuit. Tout l’intérêt est de soigner le parent en souffrance sans rompre le lien avec le nouveau-né. "Cela permet un meilleur développement du bébé et de créer un lien sécurisé entre l’enfant et le parent tout en étant accompagné psychologiquement".

Eviter aussi des troubles futurs pour l’enfant

Un impact positif pour le ou les parents pris en charge mais aussi pour éviter de futurs problèmes à l’enfant. "Pour le bébé, l’attachement c’est quelque chose de très important", poursuit Samantha Maillard, la psychologue du service. "Quand il y a des grosses ruptures, on a parfois des enfants qui arrivent plus tard en pédopsychiatrie avec des gros troubles du lien parce qu’il y a eu des ruptures dès la naissance". Ouverte depuis septembre, cette unité "parent-enfant" a vu le jour suite au réaménagement du service psychiatrique de l’hôpital. L’unité est séparée du reste du service dans un espace dédié avec une équipe pluridisciplinaire composée notamment de psychomotriciens, d’infirmières, de psychiatres et d’une psychologue. Le service est disponible aux parents avec un enfant âgé de 0 à 12 mois.