Une Union Saint-Gilloise historique domine l’Union Berlin et se qualifie pour les quarts de finale de l’Europa League

Après le partage trois buts partout en Allemagne, une Union Saint-Gilloise historique domine l'Union Berlin trois buts à rien au Lotto Park et se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League.

Les Bruxellois entament la partie avec de bonnes intentions, Victor Boniface est d'ailleurs proche d'ouvrir le score après un contre rapide mais sa frappe à bout portant s'écrase sur le poteau. Peu avant la vingtième minute et alors que les Berlinois ont le pied sur la balle, Simon Adingra récupère un ballon crucial après un bon pressing et isole Teddy Teuma qui trompe le gardien pour ouvrir le score.

Les Berlinois croient alors égaliser dans la foulée mais le coup franc de Josip Juranovic frôle le poteau d'Anthony Moris. Dominés au retour des vestiaires, les Unionistes comptent sur une défense solide et un éventuel contre pour se mettre à l'abri. Un choix payant puisqu'à l'heure de jeu, Boniface déborde sur la gauche et trouve Lazare Amani qui ne laisse aucune chance à Frederik Rønnow.

Comme lors du premier but, les Allemands ne sont pas loin de réduire l'écart sur coup franc mais le tir de Sheraldo Becker frôle à nouveau le poteau de Moris. L'équipe belge se rapproche ensuite du troisième but mais Boniface, Ismaël Kandouss et Gustaf Nilsson ne parviennent pas à alourdir le score. A une dizaine de minutes du coup de sifflet final, les quatrièmes de Bundesliga sont même réduits à dix après l'exclusion de Janik Haberer. En fin de match, Loïc Lapoussin participe également à la fête pour sceller le score de la rencontre.

L'Union gère alors en fin de match pour valider une qualification historique pour le top 8 de l'Europa League. Les deuxièmes de Pro League connaîtront leur adversaire en quarts de finale dès ce vendredi à 13h.