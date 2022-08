Une Union Saint-Gilloise épatante domine les Rangers 2-0, avant le match retour à Glasgow

Cela fait 58 ans que les supporters de l’Union attendaient cela et ils n’ont pas été déçus. Pour le retour en coupe d’Europe de l’Union Saint-Gilloise, le club bruxellois a dominé (2-0) les Glasgow Rangers, finaliste l’an dernier en Europa League, en match aller du 3e tour qualificatif pour la Champions League.

Avec leur mentalité à toute épreuve, les hommes de Karel Geraerts ont planté deux buts, via leur capitaine emblématique Teddy Teuma (27') et leur Diable rouge Dante Vanzeir (76' sur penalty). Les pensionnaires du Parc Duden, qui jouaient pour l’occasion à Leuven, auraient même pu revendiquer plus si le gardien écossais des Rangers Jon McLaughlin n’avait pas sorti quelques ballons très chauds.

La première partie de la mission de l’Union est accomplie. Il faudra maintenant confirmer la semaine prochaine, lors du match retour en Ecosse le mardi 9 août.

En cas de qualification pour les barrages, l'USG affrontera le vainqueur du duel entre Monaco et le PSV Eindhoven, dont le match aller s'est soldé sur un partage (1-1) avec une passe décisive d'Eliot Matazo.