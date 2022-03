Une tuile pour la construction : comment expliquer les pénuries actuelles et la flambée des prix ?

"Les problèmes actuels à ce sujet sont liés à la guerre en Ukraine", soutien Patrick Noé, directeur du Cluster Entreprises Complémentaires. Et cela s’explique en premier lieu car : "une grande partie de l’argile utilisée pour cuire les tuiles céramiques provient traditionnellement de l’est de l’Ukraine".

Selon la Confédération Construction des alternatives peuvent être trouvées, "mais l’adaptation des lignes de production et de transport prend un certain temps". Opter pour des lignes de transport alternatives pourrait s’avérer plus long et plus coûteux, "mais nous n’en avons aucune idée pour le moment" et "cela provoque une grande nervosité dans le secteur."

Autre source d’augmentation du prix des tuiles en céramiques : le coût de l’énergie. Les fours des fabricants de tuiles fonctionnent au gaz naturel, dont le prix a déjà considérablement augmenté, explique-t-on à la Confédération Construction. Les fabricants répercutent ces coûts sur les grossistes. Étant donné que la loi interdit aux commerçants de vendre à perte, ces derniers doivent répercuter la hausse des prix sur les entrepreneurs qui à leur tour doivent en tenir compte dans leurs offres.

Un stock important aurait pu lisser cette augmentation, mais le maintien de stocks importants "n’est pas une tradition chez les entrepreneurs". Pour les commandes déjà passées, le prix convenu entre les importateurs et les entrepreneurs reste en vigueur, précise-t-on. "L’approche peut différer d’un importateur à l’autre. Nous recommandons donc à nos entrepreneurs de contacter leur(s) importateur(s). Dans tous les cas, les nouvelles offres reflètent la nouvelle situation politique et économique."