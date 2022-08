Une troupe de jeunes qui a la pêche en représentation à l’Ancre

Le spectacle "On sait pas ce qu’on va faire mais on va le faire" à de quoi surprendre, et pour cause ses interprètes sont encore tous adolescents ! Les jeunes comédiens foulent le plancher de l’Ancre pour jouer le résultat de deux ans d’ateliers mené et mis en scène par la comédienne Camille Husson. Ils remontent une ultime fois sur scène pour trois représentations, avant de passer le flambeau à une nouvelle troupe de jeunes amateurs de théâtre.

La pièce se compose de leur interprétation d’un texte pimenté d’humour noir de Thomas Depryck, qu’ils alimentent parfois à leur sauce. Avec la force et le franc-parler de la jeunesse, ils abordent les difficultés que cette génération traverse : l’angoisse d’un avenir pas encore tracé dans un monde qui va trop vite. Naviguant entre les injonctions diverses d’ascension sociale, de succès et de travail : " quand on veut, on peut " " tu es l’entrepreneur de ton destin " ou encore " tu as tout pour réussir, il faut te prendre en main ", ils questionnent les notions de réussite et d’échec. Comme l'évoque son nom, le spectacle témoigne de cette période floue, parfois difficile, qui n’entache pas pourtant le courage d’avancer.

Le spectacle a été présenté pour la première fois lors du Festival KICKS ! 2022 où il y a remporté le prix du Jury des jeunes.

Informations pratiques

25, 26, 27 août

15 euros

L’Ancre

Rue de Montigny 122 - 6000 Charleroi