Une trottinette à 3 roues pour limiter les risques d’accident ?

Honda vient de lancer une toute nouvelle startup, Striemo, spécialisée dans la micro-mobilité électrique. Son tout premier produit est une trottinette à trois roues originale, baptisée Striemo, dont le mécanisme assure un équilibre et une conduite stable dans toutes les situations.

Cet engin, à mi-chemin entre la trottinette classique et le gyropode, a été pensé pour limiter au maximum le risque de chute, quels que soit la vitesse et le type de parcours. Cela est notamment dû à une structure permettant à l’utilisateur de maintenir plus facilement l’équilibre spontanément. Elle a été élaborée savamment de telle manière que le centre de gravité est calculé au dixième de millimètre. Une manière de renforcer la sécurité du conducteur qui doit malgré tout suivre le code de la route et respecter les règles.

Le Striemo dispose de trois modes de conduite, de 6 à 25 km/h comme vitesse maximale. Sa batterie amovible se glisse facilement dans le tube de guidon de la trottinette. Elle se charge entièrement en seulement 3h30 et offre une autonomie confortable d’environ 30 km.

Cette trottinette, qui se veut particulièrement sûre, doit être commercialisée au Japon d’ici la fin de l’année avant de faire son arrivée en Europe dès 2023. A noter que son prix n’a pas encore été annoncé.