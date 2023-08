Une troisième grève des pilotes belges de Ryanair ces lundi et mardi

Le bras de fer se poursuit entre les pilotes de Ryanair basés en Belgique et la direction de la compagnie aérienne irlandaise low cost. Pour la troisième fois cet été, plusieurs vols seront annulés ces lundi 14 et mardi 15 août. 88 vols au départ et à l’arrivée de Charleroi ne seront pas assurés, sur un total de 340 prévus. Les passagers concernés ont en principe été avertis par la compagnie. Des problèmes d’horaires de pilotes sont à la base du conflit mais aussi et surtout un manque d’indexation des salaires. Ryanair continue en outre à modifier les horaires et temps de repos des pilotes, en allant à l’encontre d’une convention collective de travail expirant en octobre 2024. Comme pour les deux précédents mouvements, la grève ne touchera que l’aéroport de Charleroi puisque plus aucun avion de Ryanair n’est basé à l’aéroport de Zaventem et que les vols y sont opérés depuis d’autres bases.