Une troisième étoile au guide Michelin en Belgique, le "Comme chez soi" en perd une

Trois nouveaux restaurants reçoivent une deuxième étoile : "Colette", "La Villa Lorraine by Yves Mattagne" et "Hertog Jan at Botanic" et seize établissements obtiennent un premier macaron.

Quant à l’institution bruxelloise "Comme chez soi", du chef Lionel Rigolet, elle perd l’une de ses deux étoiles Michelin.

C’est une première, l’édition 2022 du guide pour la Belgique et le Luxembourg est uniquement disponible en version numérique (site Michelin et sur la nouvelle application) et recommande 841 restaurants.