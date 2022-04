Une très politicienne motion sur les futures centrales au gaz, au conseil communal de Liège

Depuis toujours, le conseil communal de Liège mène des débats et adopte des motions qui dépassent largement le cadre municipal. Habituellement, les élus libéraux refusent de se prononcer sur des questions qui ne sont pas de strict intérêt local. Cette fois, il est à l’origine d’un texte qui devrait être pris en considération ce lundi, et qui s’oppose à la construction de deux centrales électrique au gaz. Elles sont en projet, l’une à Seraing, l’autre à Flémalle. Hors du territoire de la ville, donc…

Pourquoi alors vouloir un vote sur ce point ? L’explication tient sans doute à un calcul très politicien : parce que ces deux unités sont rendues nécessaires par le plan de sortie du nucléaire ; parce que la fermeture des plus anciens réacteurs vient d’être reportée, après d’âpres discussions au sein du gouvernement fédéral, et parce que déjà le président national des réformateurs, Georges-Louis Bouchez tente d’obtenir une renégociation de cet accord : moins de gaz pour ne pas dépendre des livraisons russes…

La section liégeoise du MR s’inscrit donc fidèlement dans la ligne du parti, même si c’est une variante moins de gaz pour rejeter moins de dioxyde de carbone : Il faut rappeler que sa cheffe de groupe Diana Nikolic a longtemps été porte-parole d’un important groupe de pression en faveur du nucléaire. Son initiative, pour limitée qu’elle soit, permet donc de tester au niveau local les réactions des autres formations; des socialistes, partenaires de majorité à tous les échelons, mais encore les écologistes, dans l’opposition à Liège et dans la coalition à Bruxelles et Namur. A chacun de choisir entre ses loyautés et ses cohérences les convictions et les circonstances...