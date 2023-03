Une très belle équipe de l’Union Saint-Gilloise mène trois fois au score mais concède le partage à l’Union Berlin (3-3)

Au retour des vestiaires, le scénario est identique à la première période avec des locaux plus incisifs que leurs adversaires. Et comme en 1ère période, les Saint-Gillois sortent de nulle part pour reprendre l’avantage via Vertessen, parfaitement servi par Lapoussin (1-2, 58'). Un but qui ne déstabilise pas l’Union Berlin, loin de là.

Dix minutes plus tard, les "Eiserne" égalisent sur une nouvelle phase arrêtée, un penalty cette fois, inscrit en deux temps par Knoche (2-2, 69'). On pense alors que les Berlinois vont enchaîner et prendre pour la première fois l’avantage, mais c’est sans compter sur le cœur énorme des Saint-Gillois, qui marquent un troisième but dans cette partie. Boniface, auteur d’une prestation très solide, plante un doublé (2-3, 72').

On se dirige alors tout droit vers une nouvelle victoire de prestige de l’Union Saint-Gilloise en Europa League… Mais dans les derniers instants, Michel profite d’une petite erreur des défenseurs bruxellois pour égaliser une dernière fois (3-3, 89').

Trois buts inscrits à l’Union Berlin, mais pas de victoire : Karel Geraerts retiendra certainement les 3 buts encaissés, nous retiendrons la superbe performance unioniste.