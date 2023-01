Une trentaine de radars tronçons supplémentaires en 2023 en Wallonie (carte interactive)

Même si la Région wallonne finance et s’occupe de l’installation et de l’homologation, ce sont bien les zones de Police qui en font la demande en amont en fonction du caractère accidentogène de telle ou telle portion de route. "Si une zone de police nous demande un radar tronçon à tel endroit, on vérifie que la route est bien accidentogène", précise Jean-Philippe Lombardi, porte-parole de la ministre Valérie De Bue. Le Service public de Wallonie (SPW) "vérifie également les conditions techniques parce qu’on ne peut pas mettre par exemple un radar tronçon sur une portion où il y a des changements de vitesses, des interceptions ou des carrefours", ajoute Jean-Philippe Lombardi.