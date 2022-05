Une trentaine de magasins belges parmi les 100 meilleures boutiques en ligne du marché belge

Par ailleurs, les boutiques vendant des produits encombrants et chers sont également bien représentées dans le classement belge, comme Vandenborre (9e), Casa (12e) et Krefel (14e).

Les classements établis par l'association des entreprises actives sur le marché numérique belge se basent sur huit paramètres, tels que le Search Engine Results Page, le nombre de visiteurs, la maturité du site et les trois principaux marchés de vente.

A l'échelle internationale, Facebook, Instagram, Microsoft, Apple et Spotify dominent le classement. Côté belge, on retrouve derrière le portail de Het Laatste Nieuws, Telenet, 2dehands, Proximus et De Morgen.