Une trentaine de feux sur le domaine du Chant d’Eole pour que les vignes ne gèlent pas

Il a gelé cette nuit. Au domaine du Chant d’Eole à Quévy, près de Mons, on a passé une nuit blanche pour combattre le froid. Les températures négatives sur les bourgeons des vignes, ça peut être une catastrophe le vignoble. Tout a donc été prévu pour éviter ça. Une trentaine de feux ont été allumés dès minuit sur les 30 hectares de vigne. Le but : réchauffer l’atmosphère pour que les tours antigel redistribuent l’air chaud. Un système qui permet de gagner quelques degrés. Hubert Ewbank, patron du domaine, a passé la nuit les yeux fixés sur le thermomètre, mais ce matin, il est heureux : " Le gel était bien là, on a eu des températures entre -3 et -4 degrés, mais grâce à ces feux on n’est jamais descendu en dessous de -1,4, ce qui a permis de sauver la récolte et ça, c’est évidemment très important pour nous". Peu de bourgeons sont déjà sortis, la plupart sont encore de leur coton ce qui permet de protéger les bourgeons jusque -5 à -8 degrés, mais ceux qui étaient déjà sortis eux risquaient de geler à partir de -2 degrés. "Ça a été un beau combat, se réjouit Hubert Ewbank, c’était une expérience assez enrichissante pour l’équipe. On est très fiers et très contents." Une technique qui s’avère donc concluante mais qui a un prix. Les investissements réalisés au Chant d’Eole sont de l’ordre de 50 à 60 mille euros. "On a décidé d’investir parce qu’on a eu deux épisodes de gel en 2016-2017 assez sérieux. On a alors visité des domaines viticoles dans la Loire où il y avait des tours antigel et ils nous ont convaincus" explique encore Hubert Ewbank. Les bourgeons et les futures bouteilles sont donc sauvés !