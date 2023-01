Une trentaine de Casques bleus ont été tués en 2022

En 2022, 32 soldats et agents de police opérant lors de missions pour le maintien de la paix opérées par les Nations unies ont été tués lors d'attaques ciblées. La mission la plus dangereuse, comme c'est le cas depuis 9 années consécutives, et celle au Mali en Afrique de l'Ouest, a fait savoir l'organisation internationale vendredi.

Selon les chiffres onusiens, 28 soldats et quatre agents de police ont péri au cours de missions de maintien de la paix. Au sein de la mission au Mali seule, qui est visée par des attaques de militants islamistes, 14 Casques bleus ont été tués.