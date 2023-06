Une trentaine d'étudiants liégeois ont reçu un diplôme de fin de secondaire rempli d'erreurs !

Il y a quelques jours, une trentaine d'étudiants liégeois ont reçu un diplôme de fin de secondaire truffé d'erreurs. Tous ces jeunes ont terminé leur rhéto à l'athénée royal de Chênée l'an dernier. Ce n'est pas l'établissement scolaire qui est responsable de cette bourde dans la rédaction du CESS (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur), mais bien la Fédération Wallonie-Bruxelles, précisément l'Administration générale de l'Enseignement, qui évoque un bug informatique.

Un bug dont a été victime Marie, 19 ans. "Je suis allée à l'école pour récupérer mon diplôme et j'ai tout de suite remarqué que les options qui y figuraient ne correspondaient pas à celles que j'avais suivies. J'étais en math 6, sciences 7, néerlandais et anglais. Or le CESS mentionnait espagnol, math 4, sciences 3 et sciences sociales, donc il y avait quatre erreurs !"

Le comble, c'est que l'Administration générale de l'Enseignement a mis près d'un an avant de faire parvenir ces diplômes pourtant remplis d'erreurs. A l'athénée royal de Chênée, 31 étudiants sont concernés sur les 143 diplômés de l'an dernier. Heureusement, l'établissement scolaire a vite réagit, au grand soulagement de Marie: "Le lendemain, l'école nous a appelé pour qu'on ramène les diplômes erronés afin de les renvoyer à Bruxelles. La direction nous a promis de faire le nécessaire pour qu'on ait nos bons diplômes d'ici la semaine prochaine. Celui-là, c'est sûr, je l'encadrerai (rires) !"



L'athénée royal de Chênée est pour l'instant le seul établissement scolaire où de telles bourdes ont été constatées. Mais tous les étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'ont pas encore reçu leur diplôme. D'autres boulettes ne sont donc pas à exclure