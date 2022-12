Une trentaine d'accidents en Wallonie à cause du verglas : retour sur un dimanche mouvementé

Le verglas a surpris tout le monde ce dimanche soir et le moins que l'on puisse dire c'est que la soirée fût mouvementée pour les services de secours avec des dizaines d'intervention notamment en Flandre où le plan d'intervention médicale a été déclenché.

Concrètement : une zone de pluie a traversé rapidement le pays, touchant l'extrême ouest du territoire vers 16h, glissant du Hainaut vers le centre entre 17h00 et 18h, 20h00 en région namuroise et terminant sa course en région liégeoise peu après 21h. Ces pluies sont tombées sur un sol gelé depuis plusieurs jours, incapable de se réchauffer malgré un léger redoux et ont immédiatement provoqué de nombreuses plaques de verglas.