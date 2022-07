Une trend TikTok perturbe les projections des Minions 2 au cinéma

Heureusement tous les #gentleminions ne sèment pas la zizanie. Certains groupes assistent aux séances dans le calme et le respect des autres spectateurs.

Chez nous "Les Minions 2 : Il était une fois Gru" est sorti ce mercredi 6 juillet et promet de beaux résultats au box-office. Ces petits personnages jaunes, aussi gaffeurs qu’attachants, connaissent un sacré succès depuis leur apparition dans "Moi moche et méchant" sorti en 2010. Ils sont tellement appréciés du public qu’un premier long-métrage leur a été consacré en 2015. Ce deuxième volet nous plonge dans l’enfance de Gru dans les années 70 alors qu’il rêve déjà d’être un grand méchant en faisant partie de la bande de super-vilains des Vicious 6.

Le film parvient une fois de plus à travers ses gags à faire rire les plus petits et à travers ses clins d’œil à la pop culture à séduire les plus grands comme dans cette bande-annonce qui parodie le générique de la série américaine "The Office" (dont l’acteur principal, Steve Carell, prête la voix à Gru).

La bande originale a elle aussi été soignée avec, notamment, Tame Impala et Diana Ross ensemble sur le titre "Turn Up the Sunshine".