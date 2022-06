Une tournée en hommage à David Bowie

La tournée américaine Celebrating David Bowie sera de retour sur la route cet automne avec un line up qui accueille Todd Rundgren, Adrian Belew (King Crimson), Royston Langdon (Spacehog), Angelo Moore (Fishbone), et Jeffrey Gaines.

Ces concerts seront abordés différemment des autres hommages car ils réuniront sur scène trois guitaristes. Angelo Bundini (aka Scrote), qui fait partie du groupe qui accompagne les artistes invités précise : "David a toujours été célèbre pour ses guitaristes spectaculaires – les solos épiques de Mick Ronson, la sensation bluesy d’Earl Slick, les plans funk de Carlos Alomar et Nile Rodgers, le jeu explosif de Reeves Gabrels, et la guitare extraterrestre d’Adrian Belew qui est encore l’un des guitaristes les plus originaux qui travaillent aujourd’hui […] Pour explorer tous ces côtés de guitare des chansons de Bowie, nous mettons en évidence le génie d’Adrian Belew, la magie de la guitare de Todd Rundgren, et tout le chaos que je peux rassembler entre les deux".

La tournée se déroulera à travers l’Amérique quelques semaines après l’arrivée au cinéma du documentaire tant attendu de Bret Morgen, Moonage Daydream. Il rassemble des images de toute la carrière de Bowie, dont une grande partie n’a jamais été vue par le public. Morgen y a travaillé tout au long de la pandémie.

Voici les dates de la tournée Celebrating David Bowie

October 6 – San Diego, CA @ Balboa Theatre

October 7 – Beverly Hills, CA @ Saban Theatre

October 8 – San Jose, CA @ San Jose Civic

October 9 – Anaheim, CA @ City National Grove

October 13 – Prior Lake, MN @ Mystic Lake Showroom

October 17 – Quebec City, QC @ Le Capitole

October 18 – Montreal, QC @ Olympia

October 31 – Annapolis, MD @ Rams Head On Stage

November 3 – Atlanta, GA @ The Eastern

November 5 – Buffalo, NY @ Town Ballroom

November 7 – Nashville, TN @ Schermerhorn Symphony Ctr

November 10 – Denver, CO @ Paramount Theatre

November 11 – Albuquerque, NM @ Kiva Auditorium

November 12 – Tucson, AZ @ TCC Music Hall

November 13 – Phoenix, AZ @ Celebrity Theatre