Une tournée des Rolling Stones en hologramme lorsqu’ils ne seront plus là ?

L’apparition de Lady Gaga sur l’album s’est faite simplement parce qu’elle enregistrait dans le même studio à New York et qu’elle a demandé si elle pouvait passer.

"Elle est entrée, devant moi, et s’est mise en boule devant moi, sur le sol", se souvient Jagger. "Quelqu’un lui a donné un micro et elle s’est mise à chanter des oohs et des ahs. "

"Elle était assise par terre, en train de creuser et de chanter ", raconte Ron Wood, et Mick a dit : "Eh bien, entre. Lève-toi. Faisons-en quelque chose. Faisons-le correctement".