Une tournée de Liam Gallagher pour les 30 ans de l’album "Definitely Maybe" d’Oasis

Definitely Maybe a été le premier album complet du groupe emblématique de Brit-pop, qu’il a fondé avec son frère Noel, et 2024 marquera les trois décennies qui se sont écoulées depuis sa sortie.

Selon Liam Gallagher, il a non seulement l’intention d’interpréter les chansons préférées des fans, comme "Rock 'N' Roll Star", "Live Forever" et "Supersonic", mais il veut aussi jouer l’album dans son intégralité et dans l’ordre officiel de la liste des titres.

"Je fais le tour de la maison pour annoncer à tous la tournée "Definitely Maybe"", a déclaré Gallagher. "L'album le plus important des années 90, sans aucun doute. Je ne serais nulle part sans lui et vous non plus, alors célébrons-le ensemble LG x".

Un communiqué de presse promet également d'autres "chansons préférées des fans de l'ère 'Definitely Maybe'", comme potentiellement "Whatever", "Fade Away", "Listen Up" et "Sad Song". Des posts Instagram récents de Liam avec l'ancien guitariste d'Oasis, Bonehead, suggèrent qu'il se joindra à lui pour la tournée, après avoir joué en solo avant que son cancer ne l'éloigne de la route. Le guitariste a depuis reçu le feu vert.