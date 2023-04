Une tournée d'adieu pour Aerosmith et un nouveau single de Texas dans l'essentiel de l'actualité rock de la semaine

Il se pourrait que le mystérieux compte à rebours lancé sur le site officiel d'Aerosmith, et qui arrivera à terme ce premier mai, concerne une tournée d'adieu. Le logo est maintenant apparu dans divers stades aux USA, avec le lettrage formant les mots "Peace Out".

U2 a annoncé les dates de sa résidence à Las Vegas au "Sphere" en septembre et en octobre, où ils interprèteront l’album Achtung Baby dans son intégralité. Cette nouvelle salle a été construite spécialement pour le domaine artistiques et les prestations live, au contraire des stades généralement dédiés avant tout au sport.

Texas va sortir le 16 juin une compilation des meilleurs titres du groupe entre 1989 et 2023 , juste avant de se produire au festival de Glastonbury de cette année. Ce Best of rassemblera 24 titres, dont deux inédits : "Keep On Talking" et le nouveau single "After All" à découvrir dès maintenant.

Une collection privée d’œuvres d’art, d’accessoires et de souvenirs ayant appartenu à Freddie Mercury, le défunt leader de Queen, sera exposée aux quatre coins du globe cet été, avant d’être vendue aux enchères en septembre. La collection est restée dans l’ancienne résidence de Mercury dans l’ouest de Londres depuis sa mort en 1991, sous la surveillance de son amie de longue date Mary Austin.

Frankie Goes To Hollywood se réunira pour l’ouverture du Concours Eurovision de la chanson 2023 avec sa formation classique, pour la première fois depuis 1987, dans la ville natale du groupe, Liverpool, en Angleterre.

Le duo belge Black Box Revelation est de retour avec son sixième album Poetic Rivals. Jan Paternoster (guitare et chant) et Dries Van Dijck sont venus le présenter dans nos studios ce mercredi 26 avril dans l'émission Classic 21 Underground avec Laurent Debeuf: