Une Tournaisienne décroche une médaille d’or aux Euroskills

Ce titre, elle l’a décroché au bout de 3 épreuves chronométrées, évaluées sur la technique et la créativité. Un moment stressant, qu’elle a pu dompter grâce à l’appui de son équipe et de ses proches. D’ailleurs, lors de notre interview, elle insiste, cette médaille d’or est avant tout une réussite collective : "Je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui m’ont entouré. La famille, mes amis, mon copain, et surtout ceux qui m’ont formé ainsi que mon "expert"".

Un esprit d’équipe qui s’allie à de l’humilité : "C’était très serré. Ça s’est joué à quelques points seulement avec le 2ème. Toutes les personnes qui étaient sur le podium méritaient d’y être", nous explique-t-elle.