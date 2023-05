Une tour "fer à repasser" de 90 mètres à l’entrée de Bruxelles

Le "Flatiron building" est l’un des gratte-ciel les plus connus de New York aux Etats-Unis. Le building, également en forme de fer à repasser, qui doit voir le jour à Berchem-Sainte-Agathe, en beaucoup plus moderne, pourrait aussi devenir l’un des plus surprenants de Bruxelles.

Avec ses 90 mètres de hauteur, près de 30 niveaux et sa peau en verre, le bâtiment, faisant actuellement l’objet d’une enquête publique dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, comptera 164 appartements (studios, appartements d’une à quatre chambres) mais aussi des commerces au rez-de-chaussée, un jardin intérieur, un parking de 209 places pour autos et 488 vélos… Un complexe qui s’étire à l’arrière pour produire près de 20.000 mètres carrés de surface.

Un îlot qui actuellement ne ressemble pas à grand-chose

Un projet ambitieux, baptisé Porta Agatha (Porte d’Agathe) qui doit marquer l’entrée dans la région, juste après le ring et l’autoroute E40 et juste avant le centre commercial du Basilix. Il se dressera à l’angle de la chaussée de Zeelik et de l'avenue Charles-Quint. Actuellement, sur place, on retrouve des bâtiments désaffectés, un terrain vague…

"C’est un îlot qui d’un de point de vue de constructions et d’affection est assez vide, qui ne ressemble pas à grand-chose à l’heure actuelle", réagit Christian Lamouline (Les Engagés), bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe. "Une grande partie du terrain a été rachetée par le promoteur et comprend deux bâtiments dont l’un a été incendié, un terrain qui a été squatté… Ce projet immobilier présente l’avantage d’apporter du logement, des commerces et de l’activité dans un îlot qui est actuellement dans un état quasi sinistré. Cela va être une plus-value pour ce quartier, pour la commune, pour la Région comme nous sommes à l’entrée de Bruxelles. Cela donnera une image beaucoup plus accueillante et vivante."