Une tour de quinze étages à Coronmeuse ? La deuxième phase du projet Rives Ardentes commence

Le chantier du nouveau quartier de Coronmeuse avance à grands pas. A tel point qu’un bureau de vente des premiers logements s’est installé au centre-ville ; et que le groupe NeoLegia lance la deuxième phase de son projet Rives Ardentes.

La deuxième ? La troisième, en réalité, puisqu’un permis d’urbanisme a déjà été accordé pour le futur siège social de la compagnie d’assurances Ethias. Cette fois, il s’agit de solliciter l’autorisation de construire plus de quatre-vingts appartements et quelques bureaux et commerces, dans deux bâtiments dont une "tour" de quinze étages. Elle est actuellement soumise à enquête publique, et les voisins immédiats de la zone semblent inquiets du volume de l’édifice qui, par rapport à de précédentes présentations du dossier, a pris de la hauteur et s’est encore rapproché de la zone actuellement habituée.

Cet immeuble, qui se veut emblématique ("un point d’attraction, selon les architectes"), et dont la façade ouest s'ouvre sur la darse et donc le port de plaisance compte des parements en brique de trois côtés, et l'un en crépi clair, devrait disposer de balcons de tailles variables à chaque niveau, et un rez-de-chaussée totalement vitré, présentés comme des dispositifs visuels qui doivent contribuer à donner à cet ensemble un aspect "élancé".