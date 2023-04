Pour une longue récolte au fil de l’été, l’idéal est de pas planter uniquement des fraisiers de la même variété. Deux grandes catégories sont disponibles : les fraisiers de printemps et les fraisiers remontants. Les premiers fleurissent intensivement dès le mois de mai pour une production unique de fruits qui ne dure que 3 à 4 semaines. Avec ces fraisiers, des fruits sont disponibles en quantité jour après jour. Si on ne les valorise pas sous forme de confitures ou coulis, il sera possible d’en offrir autour de nous.