Une touche d'humour pour vos voyages en train

C’est officiel, les accompagnateurs et les accompagnatrices de train sont désormais autorisés à ajouter une " touche personnelle " à leurs annonces. Pour le plus grand bonheur des navetteurs !

Si vous voyagez souvent en train, vous avez certainement déjà entendu des annonces plus enjouées, voire plus comiques que les autres.

Ce qui était "implicitement autorisé" depuis quelques années par la SNCB est maintenant devenu officiel. En effet, depuis le début de l’année, les 2.500 accompagnateurs de train actifs sur le réseau belge ont la possibilité d’ajouter "une touche personnelle" à leurs annonces et c'est inscrit dans les conseils officiels repris sur une fiche qui leur est adressée et cela a été confirmé par la SNCB.

Mais certains accompagnateurs n’avaient pas attendu cette fiche pour mettre un peu de folie et d’humour dans leurs annonces comme celle entendue dans un train vers Louvain-la-Neuve : " Mesdames et Messieurs, vous vous trouvez dans le train en direction de Louvain-la-Neuve, nous vous souhaitons un agréable voyage, pensez à baisser votre musique et ne pas parler trop fort, des étudiants font leurs révisions de dernière minute. À tous les étudiants en examens : bonne merde les gars ! ".

Humour autorisé dans les annonces mais avec modération, l'essentiel devant rester l'information aux voyageurs. Bref, une raison de plus de prendre le train.