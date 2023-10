Une tortue luth de 200 kg retrouvée morte sur la plage de Knokke-Heist

Une tortue luth s’est échouée samedi matin sur la plage de Knokke-Heist, a confirmé Jan Haelters, de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. C’est seulement la troisième fois qu’un individu de cette espèce s’échoue sur le littoral belge en 30 ans.

Il s’agit vraisemblablement d’une femelle, mesurant 1,73 mètre et pesant 200 kilos. Elle a été retrouvée non loin de la frontière néerlandaise et serait morte depuis déjà plusieurs jours. Sa dépouille va être amenée à Merelbeke pour autopsie. Les tortues luth vivent normalement dans l’océan Atlantique mais sont parfois remarquées plus près des côtes lors des mois chauds.