Une tornade fait un mort et 40 blessés pendant un concert de Morbid Angel

Décrivant la scène à l’arrivée de ses agents, le chef de la police de Belvidere, Shane Woody, a expliqué : "C’est le chaos. Le chaos absolu. Lorsque les agents arrivent sur les lieux, lorsque les pompiers et les premiers intervenants arrivent, ils font de leur mieux pour contrôler ça autant que possible. "

"Mais en fin de compte, nous ne pouvons qu’entrer et essayer de trouver des gens, d’en sauver le plus possible et de les mettre en sécurité du mieux que nous pouvons. "

" Un homme qui assistait au concert avec son fils a déclaré dans une vidéo publiée sur les médias sociaux que l’effondrement s’est produit juste au moment où les fans qui étaient sortis fumer à l’extérieur après la première partie se sont précipités à l’intérieur vu l’aggravation rapide des conditions météorologiques. "

" Sur les réseaux sociaux, les fans ont fait l’éloge du travail des secours et des spectateurs qui sont venus en aide aux blessés. "

Un fan, Hasib, connu sous le nom de 3xil3d sur Instagram, a publié une histoire avec une série de vidéos montrant des images avant et après l’incident. Il s’est entretenu avec des fans blessés et d’autres personnes présentes sur les lieux qui attendaient de savoir si leurs proches étaient sains et saufs.

Sur la page Instagram de Morbid Angel, une mère dont le fils était présent au concert a déclaré : "@3xil3d tu seras toujours notre héros ! Merci d’avoir aidé à sortir mon fils et son ami des décombres et d’avoir soigné l’ami de mon fils à la caserne".

Un certain nombre d’autres personnes ont décrit Hasib comme un héros. L’un d’eux écrit : "Tu es un héros, mon frère. Mes pensées et mes prières vont vers toi".

Le commentaire de Hasib sur le post de Morbid Angel décrit l’entraide entre les fans qui a permis de soulever une partie du toit effondré pour libérer les personnes qui étaient coincées. Il déclare : "Je suis encore choqué par ce qui s’est passé. Je m’en suis sorti vivant et j’ai aidé autant de personnes que j’ai pu en les sortant des décombres et en les amenant à la caserne des pompiers. "

"Nous sommes tous intervenus pour soulever le toit et sauver autant de vies que possible. Un grand coup de chapeau aux pompiers de Belvidere pour s’être occupés des blessés et avoir sauvé des gens".

Morbid Angel a aussi ajouté : "Nous avons perdu un frère de la communauté metal la nuit dernière, et de nombreuses personnes ont été blessées dans cette tragédie. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers les personnes présentes (fans, personnel de la salle, groupes et équipe) qui ont aidé à faire sortir les gens et à les mettre en sécurité. "

"Nous tenons à remercier les premiers intervenants (pompiers, ambulanciers, policiers) qui sont arrivés rapidement sur les lieux et ont pu aider à faire sortir les gens de la salle et à les emmener à l’hôpital pour qu’ils y soient soignés le plus rapidement possible. Vous êtes de véritables héros ! "