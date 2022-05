Une tornade fait 30 blessés dont 10 graves dans l'ouest de l'Allemagne

Les intempéries ont provoqué de nombreux dommages dans cette région de l'ouest de l'Allemagne, les forces de l'ordre faisant état d'innombrables toits arrachés et d'arbres déracinés.

Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montraient aussi des voitures retournées.

Le trafic ferroviaire était fortement perturbé et la police a appelé les habitants à rester chez eux.

Les services météorologiques allemands ont émis un avis de tempête pour la journée de vendredi, avec des rafales des vents qui pourraient atteindre jusqu'à 130 km/h par endroits.

Les intempéries ont touchées en premier l'ouest du pays et devraient s'étendre vers l'est plus tard dans la soirée.