Une toile de Jackson Pollock estimée à 45 millions de dollars avant une enchère à New-York

"Number 31" a été exécuté en 1949, quelques années après que Jackson Pollock se soit mis à l’action painting. À l’époque, il n’utilise plus de pinceaux pour réaliser ces toiles. Il projette la peinture de manière aléatoire sur de grandes surfaces, dans un geste qualifié de dripping. Jackson Pollock ne crée que treize toiles de ce type sur papier en 1949, et seules huit d’entre elles présentent la peinture métallique brillante utilisée dans "Numéro 31".

"Avec sa nouvelle technique révolutionnaire, Pollock a effectivement bouleversé le cadre existant des pratiques picturales traditionnelles. Les véritables peintures dripping étaient – et sont toujours – le nec plus ultra de l’avant-garde américaine du milieu du siècle dernier, et il est rare de les voir apparaître sur le marché secondaire, a déclaré Alex Rotter, en charge de l’art des XXe et XXIe siècles chez Christie’s. 'Number 31' en est un superbe exemple. Il s’agit d’une combinaison fantastique et frénétique de teintes riches, tout droit sorties du pot de peinture. C’est une brillante démonstration de la rigueur et de l’effusion de Pollock".

La maison de François Pinault estime que "Number 31" pourrait être adjugée à plus de 45 millions de dollars (41 millions d’euros), lorsque le tableau passera sous le marteau, le 12 mai, durant sa prochaine vente du soir new-yorkaise dédiée à l’art du XXe siècle. Elle pourrait ainsi devenir l’une des peintures les plus chères de Jackson Pollock, après être restée plus de deux décennies dans la même collection privée.