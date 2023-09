Une tiny house pour une autonomie progressive des jeunes accueillis à la maison d’enfants " Pré en Bulles "

A Arlon, la maison d’enfants " Pré en bulles " accueille des jeunes de 3 à 18 ans. Des jeunes dont les parents connaissent des difficultés et qui doivent alors vivre en dehors du milieu familial. Cette institution est agréée par l’aide à la jeunesse. Son pouvoir organisateur est le CPAS d’Arlon.

Pour les plus grands approchant l’âge de la majorité, il est important de les préparer à acquérir une certaine autonomie car à 18 ans ils devront quitter l’institution et vivre seuls.

C’est pourquoi "Pré en Bulles" vient d’inaugurer sa première tiny house, une petite maison de 30 mètres carrés à destination des jeunes qui sont dans une dynamique d’apprentissage pour leur future majorité. Cette tiny house se situe juste à côté de l’institution, ce qui facilite l’accompagnement. " Avant, la plupart des jeunes qui ne pouvaient pas retourner en famille, pour les préparer à l’autonomie, ils allaient habiter dans un kot en ville avant leurs 18 ans. Mais on a souvent fait le constat que directement quitter une vie en communauté ici au Pré en Bulles pour se retrouver seul dans un kot en ville, malgré l’accompagnement, il manquait quelque chose. Ici la tiny house a été réfléchie comme étant une phase transitoire entre la vie en communauté dans l’institution et le kot plus tard ", explique Vincent Louis, directeur de " Pré en Bulles ".

" Si le jeune a des questions, se sent seul, on est vraiment sur place, c’est super comme accompagnement ", ajoute Anne – Sophie Adam, assistante sociale à l’institution.

La tiny house a été financée par le pouvoir organisateur à savoir le CPAS d’Arlon et par de nombreux dons de services clubs et autres. Une deuxième tiny house sera construite début 2024.