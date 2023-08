Une TikTokeuse explique pourquoi certains produits qui font le buzz ne valent pas le coup

Sur TikTok, l’étudiante québécoise Daphnée Gagnon-Beaulé liste les objets populaires propulsés par Amazon, mais "dont on n’a pas besoin" selon elle. Ces vidéos prennent le contre-pied consumériste de certains contenus que l’on peut trouver sur TikTok. Et ça cartonne : certains de ses posts dépassent les 300.000 vues !

"Déconstruire les idées matérialistes projetées par TikTok et t’encourager à aider ton portefeuille et la planète", c’est ce que préconise Daphnée Gagnon-Beaulé, étudiante en anthropologie et originaire de la ville de Lévis, au Québec. Activement engagée dans la cause écologique (elle a reçu un prix à l’âge de 16 ans), cette Tiktokeuse diplômée en développement durable fait parler d’elle pour ses vidéos postées sur son profil "Little Daphnée", qui affiche plus de 5000 abonnées et 352.000 mentions "j’aime" au compteur.

Elle publie régulièrement des contenus intitulés "Ces produits que vous ne devriez pas acheter", en référence aux nombreux conseils donnés pour se procurer des produits en vente sur Amazon. Le réseau social chinois est en effet devenu un véritable outil marketing pour les marques qui souhaitent faire la promo de leurs produits.