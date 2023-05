Une thèse de la VUB apporte un nouvel éclairage sur la fin des dinosaures

Ses recherches partent du cratère de Chicxulub, au Mexique, où a eu lieu l’impact entre une météorite de la taille de la Région bruxelloise et la Terre, "l’un des pires événements de l’histoire de notre planète", explique le géologue, qui a obtenu son doctorat mercredi. "L’impact a déclenché un changement climatique brutal, responsable de l’extinction des trois quarts de la vie sur Terre, y compris des dinosaures non volants", poursuit-il. L’impact n’a pourtant duré qu’une seconde. "Mon doctorat commence à ce moment crucial. On a du mal à l’imaginer : un rocher de la taille de la Région bruxelloise s’est enfoncé dans la croûte terrestre à la vitesse d’un coup de fusil".