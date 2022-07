Une tenue spatiale de Buzz Aldrin mise en vente : vers des enchères astronomiques ?

La veste portée à bord par Aldrin vers et au retour de la Lune, sur Apollo 11, compte parmi les pièces majeures de cette collection "Buzz Aldrin: American Icon", indique Sotheby's en prélude aux enchères prévues mardi 26 juillet. Ce vêtement unique avec son nom, le drapeau et les emblèmes officiels est estimé entre un et deux millions de dollars, soit de 975.000 à 1,95 million d'euros. Les combinaisons spatiales d'Armstrong et Aldrin sont conservées au Smithsonian National Air and Space Museum, à Washington, ainsi que celle de Collins.