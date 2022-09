« Une tentative presque comme une autre », la danse embrasse le handicap au Théâtre National

Deux frères complices partagent le plateau et revisitent leurs jeux d’enfant. L’un d’eux est porteur d’un handicap. " Une tentative presque comme une autre " est présenté à partir de ce mercredi 21 et jusqu’au 29 septembre au Théâtre National avant Namur, Mons et le Luxembourg.

Clément et Guillaume sont frères. Ils sont jumeaux. La ressemblance est frappante mais un élément les distingue. Clément a un corps valide. Il est acteur, chorégraphe et metteur en scène. Guillaume est lui, porteur d’un handicap – une infirmité motrice cérébrale – qui l’entrave dans le moindre de ses mouvements. " Une tentative presque comme une autre " les rassemble sur un plateau de danse.