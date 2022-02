Une tempête solaire est en approche de la Terre : que risquons-nous ?

Une puissante éruption solaire a traversé l’espace entre le Soleil et la Terre, elle arrivera sur notre planète dans la journée. Quelles en seront les conséquences.

Samedi matin (30 janvier), une éjection de masse coronale (une puissante explosion près de la surface du soleil) a éclaté dans l’espace à la suite d’une éruption solaire de classe M1. L’éjection, qui provenait d’une tache solaire appelée AR2936 a duré pendant 4 heures.

Le soleil est actuellement au début d’un nouveau cycle solaire de 11 ans. Il n’est donc pas inhabituel d’observer des éruptions plus intenses et extrêmes. Ces événements devraient d’ailleurs culminer vers 2025 et on espère que Solar Orbiter nous offrira de superbes images de ses évènements spatiaux incroyables.

Si de récents calculs de l’Université CalTech ont démontré qu’une éruption solaire plus puissante que d’habitude pourrait griller internet et les communications terrestres, ce ne sera pas le cas de celle-ci même si elle ne nous laissera probablement pas indifférents.

Si l’on en croit l’ESA, cet un événement météorologique spatial de taille moyenne qui pourrait provoquer des pannes radio temporaires sur Terre. Selon Spaceweather.com, nous pourrions subir une tempête géomagnétique de classe G2, à "faible danger".

On peut s’attendre à :

des problèmes techniques de communication

des problèmes sur la Station spatiale internationale : exposition aux rayonnements, interférences dans les communications de contrôle de mission

Dans un registre plus positif, il serait possible que des aurores boréales soient visibles dans des régions plus au sud que d’habitude comme le Nord de l’Angleterre, de l’Écosse ou encore au Danemark.