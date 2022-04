Une tempête de poussière balaie l'Irak, la deuxième en une semaine

Les aéroports internationaux de Bagdad et de Najaf, ville sainte chiite du sud qui reçoit des milliers de pèlerins du monde entier chaque année, ont suspendu leurs opérations toute la matinée, entraînant l'annulation de dizaines de vols. Selon des sources aéroportuaires, ils ont rouvert tous deux en début d'après-midi à la faveur d'une amélioration.

Des tempêtes de plus en plus fréquentes

Si les tempêtes de sable et de poussière ne sont pas rares au printemps en Irak, le directeur des services météorologiques, Amer al-Jabri, dit s'attendre à ce qu'elles soient de plus en plus fréquentes dans ce pays semi-désertique.

"Les principales causes en sont le déficit de précipitations, l'accélération de la désertification et l'absence de ceintures vertes" autour des villes, susceptibles d'atténuer les effets des tempêtes, a dit Amer al-Jabri à l'AFP.