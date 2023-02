Une téléréalité anglaise s’inspire des pianos libre-service des gares

On en trouve dans les gares de Paris, de New York ou encore de Tokyo. Ces dernières années, les pianos en libre accès se sont imposés dans les métropoles du monde entier. Le phénomène est tel qu’il a inspiré une nouvelle émission de téléréalité, "The Piano", diffusée dès le 15 février sur la chaîne anglaise Channel 4.

Ce programme télévisé, animé par Claudia Winkleman, est articulé autour de cinq épisodes. Chaque semaine, des pianistes amateurs seront invités à jouer du piano dans les gares de Saint Pancras à Londres, de Leeds, de Birmingham et de Glasgow. Ils profiteront aussi de cette occasion pour partager leur histoire et leur amour pour la musique avec les téléspectateurs britanniques.

Mais les participants de "The Piano" ne sauront pas que leur prestation sera attentivement écoutée par deux musiciens de renommée internationale : le chanteur d’origine libanaise Mika, et le virtuose chinois Lang Lang. Ces derniers sélectionneront les quatre candidats qui les ont les plus charmés et leur proposeront de s’affronter lors d’une grande finale au Royal Festival Hall de Londres. Avec à la clé, une invitation à se produire sur "l’une des scènes les plus prestigieuses du monde", comme l’annonce Channel 4.