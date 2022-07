"Une technologie pas assez mûre" : pourquoi la STIB abandonne ses tests de véhicules autonomes sans conducteur

Une technologie prometteuse mais pas assez mature. La STIB abandonne ses tests de véhicules autonomes, de type bus, sans conducteur. Deux ont été menés en juin 2019, puis à l'hiver 2019-2020. Le troisième essai, qui devait transporter des passagers en condition réelle, dans la ville, entre une station de métro et un hôpital bruxellois a finalement été annulé. "La STIB reste cependant attentive aux développements de cette technologie", assure Françoise Ledune, porte-parole de la société des transports publics bruxellois.

Douze passagers, 10 km/h

Retour sur le premier test, pour comprendre la perte de confiance de la STIB par rapport à ce type de projets de mobilité. Juin 2019, dans le parc de la Woluwe, est mis en service SAM-E. C'est un véhicule autonome électrique, mesurant quatre mètres sur deux et pouvant transporter jusqu'à douze passagers (six assis, six debout) ainsi qu'un accompagnateur. Vitesse: 10km/h. Durant trois mois, les promeneurs de l'espace vert ont pu monter à bord et déambuler dans les chemins.

L'occasion pour la STIB et les concepteurs de SAM-E de voir comment réagit son radar tridimensionnel ayant une portée pouvant aller jusqu'à 200 mètres. Objets en mouvement, bâtiments, personnes, cyclistes, un sachet au sol: SAM-E voit tout, est capable d'analyser la situation et de réagir.

Une première prise en main pour la STIB et une manière de familiariser le public à un engin du futur. "C'est déjà une préfiguration du futur de la mobilité", explique à l'époque Brieuc de Meeus, patron de la STIB. Coût de location du véhicule pour la société: 600.000 euros.