Une technique indolore et rapide pour avoir un tatouage à l'aide d'un patch.

Le tatouage sera-t-il accessible par la simple application d’un patch ? C’est en tout cas le projet d'une équipe de chercheurs du Georgia Institute of Technology. Dans une étude publiée par la revue iScience, les spécialistes précisent que ces patch seront moins chers, moins douloureux et plus rapides que les tatouages actuels.

Ces tatouages d'un nouveau genre pourront même être appliqués sans l'intervention d'un professionnel.

Pour créer ce dispositif, les chercheurs ont utilisé la technologie des patchs cutanés à micro-aiguilles utilisée pour des injections médicamenteuses. La nouveauté se situe dans les micro-aiguilles, composées d’encre et capables de se dissoudre dans la peau. Une fois le patch appliqué, chaque aiguille se transforme en un seul point d’encre. La constellation représente la forme demandée. Autre spécificité, l’encre peut interagir avec l’environnement direct. Par exemple, le tatouage peut apparaître uniquement quand la température est élevée ou quand il est exposé à la lumière ultra-violette.