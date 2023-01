Une taxe sur les jets privés en Belgique: un pas (in)utile vers la sobriété énergétique ?

Dès le mois d’avril, une nouvelle taxation des avions sera mise en place en Belgique. Plusieurs changements sont prévus dont l’acquittement d’une taxe pour les jets privés qui décolleront ou atterriront à Brussels Airport.

À l'heure actuelle, les jets privés ne sont pas réglementés dans l'Union européenne. " Là, on constate que le voyage en jet privé passe complètement à travers les mailles du filet. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de taxation du kérosène. Que dans la plupart des pays européens, il n’y a pas non plus de taxation du voyage en jet privé. Et que pourtant, si on mettait en place ces mesures, on arriverait à générer un revenu, on arriverait à générer une quantité d’argent qui permettrait d’investir dans des nouvelles technologies pour décarboner l’aviation.”, renseigne Matteo Mirolo, expert en aviation pour l’ONG Transport et Environnement

D’après l’ONG Transport et Environnement, il faudrait à la fois combiner une interdiction des vols courts - pour lesquels il existe une alternative en avion de ligne ou en train - et des mesures de taxation qui pourraient ensuite être investies dans la décarbonation du secteur. Les jets privés sont des petits avions qui bénéficieraient plus rapidement des innovations comme l’avion à hydrogène, l’avion électrique et les carburants durables.

Pour sa part, Flyinggroup, un opérateur de jets belge, assure être déjà tourné vers la durabilité en encourageant ses clients à utiliser du carburant durable et en suivant notamment le développement des nouveaux avions électriques.