Une taxe kilométrique pour financer le métro Nord à Bruxelles ? Pas question pour le PS !

Le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz (Open Vld) a mis sur la table du gouvernement bruxellois une proposition en trois axes pour pouvoir continuer à financer le projet de métro vers le nord de la capitale. Celle-ci repose notamment sur les recettes qu’engendrerait la mise en œuvre d’une taxe kilométrique, à laquelle les socialistes, partenaires de la majorité bruxelloise, ont redit leur opposition dès mercredi matin.

Pour Sven Gatz, qui s’en est expliqué aux quotidiens La Libre Belgique et La Dernière Heure, ce plan doit permettre le financement du Métro 3 sans couler les finances de la Région. Or, le taux d’endettement de celle-ci risque d’entraîner rapidement, à situation inchangée, une dégradation de la note attribuée par les agences de notation à la Région bruxelloise. Selon les dernières estimations, la Région-capitale devra débourser plus de 4,7 milliards d’euros pour achever le chantier, à raison, selon Sven Gatz, de 486 millions d’euros pour la seule année 2025, 586 millions en 2026, et plus d’un milliard en 2029 et 2030. Pour tenir le cap, le ministre libéral veut doubler l’enveloppe de 50 millions d’euros par an consacrée au métro par Beliris. Il propose aussi de financer le projet par celui de la taxe kilométrique intelligente à hauteur de 250 millions d’euros par an en grande partie grâce à une contribution des navetteurs, et par des mesures d’économies budgétaires (311 millions d’euros en 2025, et jusqu’à 711 millions en 2030).