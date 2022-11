Une taxe de 100€ sur les hébergements touristiques de Chimay dès 2023

Les gîtes, hôtels et autres hébergements touristiques de Chimay devront, dès l’année prochaine, s’acquitter d’une taxe de séjour de 100€ par lit et par an. La décision a été prise en conseil communal lundi soir. "Chimay était l’une des seules villes qui n’avait pas encore de taxe de séjour", justifie le bourgmestre Denis Danvoye. Mais pour les propriétaires de gîte, la nouvelle a du mal à passer.

"J’ai deux gîtes de six et huit lits, ça veut dire que je devrai payer 1400€ par an", déplore Roxanne Marcelle, propriétaire du gîte de la Bruyère. "Je trouve ça aberrant parce que Chimay est une ville touristique et cela risque de faire fuir le tourisme."

Car là où les propriétaires de gîtes et le bourgmestre sont d’accord, c’est que ce sont les touristes qui devront la payer. "Cette taxe n’est pas adressée aux tenanciers d’un gîte car cette taxe doit être répercutée sur les touristes, précise Denis Danvoye. Quand vous allez à la côte ou dans n’importe quelle ville un peu touristique, vous payez un montant très faible qui est une taxe de séjour."

Chimay a estimé à 10.000€ les rentrées possibles, de quoi investir dans l’infrastructure de l’entité comme son réseau Ravel. Elle sera due en fin d’exercice pour permettre aux hébergements de collecter l’argent avant de payer la taxe.