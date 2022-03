Des influences multiples

L’univers de Sarina est particulier, rempli de magie et sa voix ne laisse personne indifférent.

A mi-chemin entre de la pop et du classique, on sent des influences de Joni Mitchell, Kate Bush, Björk ou encore Agnes Obel.

Sarina est une aventurière au caractère bien trempé, Telle Mulan, Hermione Granger dans Harry Potter, Katniss Everdeen dans Hunger Games ou Daenerys Targaryen dans Game of Thrones.

La musique de Sarina s’inspire de ses voyages réels, virtuels ou imaginaires en Norvège, en Israël, en Chine, sur la toile, dans l’univers de Tolkien et au Japon.

Et pour accompagner ce voyage musical, trois thés et une tisane ont été créés par "Les Thélices de Sophie" pour enrichir l'expérience artistique et humaine proposée par Sarina. Nous avons goûté et avons adoré ! Le coffret est d'ailleurs déjà disponible en pré-commande sur le site officiel de Sarina.

Rencontrez Sarina

Chers Bruxellois, vous êtes chanceux car Sarina a choisi notre belle ville pour vous présenter son album “Tea Time” en "live".

Elle vous invite à découvrir son deuxième album lors d’une soirée exceptionnelle à la Ferme Rose le 22 avril qui vous emmènera aux 4 coins du monde.