Une Table d’écoute sur Porgy and Bess de George Gershwin

Pierre Solot reçoit Martine Dumont-Mergeay de La Libre Belgique et Camille De Rijck, rédacteur en chef de Forum Opéra et présentateur à Musiq3, dans le cadre de sa Table d’écoute dédiée à Porgy and Bess de George Gershwin à l'occasion des 125 ans de sa naissance.

Porgy and Bess est un opéra de George Gershwin (1898-1937) abordant la question des minorités, en situant son histoire dans le quartier de Catfish Row à Charleston en Caroline du Sud. Méandres de la vie et identité métissée, Porgy and Bess constitue pour l’époque un manifeste audacieux de la multiculturalité. Inspiré du blues, des negro spirituals et des libertés nouvelles qu’offrent le jazz et la tension de la musique atonale en début de siècle, George Gershwin signe ici un opéra composé de tubes et de standards, que la Table d’écoute ne manquera pas de décrypter.