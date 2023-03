Une Table d’écoute sur "Madame Butterfly" de Puccini

Madame Butterfly de Giacomo Puccini est représentée pour la première fois le 17 février 1904 à la Scala de Milan et sous-titré encore à l’époque "Tragédie japonaise", puisque l’intrigue se déroule au Japon à l’époque de Puccini, c’est-à-dire au début du XXe siècle, plus précisément à Nagasaki. Puccini n’avait jamais mis un pied ou une oreille au Japon mais il pouvait compter sur une photo, un kimono, deux trois rythmes supposés de la musique japonaise et une visite à la femme de l’Ambassadeur du Japon en Italie. C’était suffisant pour composer un opéra dont l’intrigue se passait au pays du Soleil-Levant !

Madame Butterfly est un opéra en deux ou trois actes, le deuxième acte ayant été divisé par Puccini à la suite du fiasco de la première représentation. C’est aujourd’hui l’un des opéras les plus célèbres, les plus joués au monde. Il s’ouvre par un prélude fugué (qui sera diffusé en ouverture de cette émission), avant de lancer l’histoire de ce jeune officier américain, Benjamin Pinkerton, en escale au Japon. Là, il épouse comme une plaisanterie une jeune geisha de quinze ans, Cio cio San, qui prend, elle, cet amour très au sérieux. Le mariage est bousculé par la famille de la jeune fille qui le désapprouve. S’en suit une longue scène d’amour qui referme le premier Acte.

Dans le deuxième acte, Pinkerton est parti depuis trois ans. Cio Cio San espère toujours son retour, elle a, entretemps, accouché de son enfant. Pinkerton finit par revenir avec sa nouvelle épouse américaine et apprend qu’il est père. Il repartira avec l’enfant, laissant Cio Cio San se donner la mort.