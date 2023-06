Une Table d’écoute sur les Etudes Symphoniques pour piano de Robert Schumann

Ces Etudes Symphoniques de Schumann, son opus 13, sont écrites à cheval sur l’année 1834 et l’année 1835. Robert est alors en pleine vingtaine et le poète est au sommet de son inspiration ; il n’a pas encore épousé Clara même si celle-ci occupe déjà ses pensées. Preuve en est, il lui écrit ces Etudes Symphoniques, ce qui est un nouveau signe du talent de Clara Schumann, tant cette œuvre est dense et difficile à jouer.

Au-delà d’Etudes symphoniques, il est plus juste de parler d’un Thème et de variations, ce cycle prend place aux côtés des plus grands cycles de variations de l’Histoire de la musique, aux côtés des Goldberg de Bach, des Diabelli de Beethoven, des Paganini de Brahms…

Il s’agit donc d’un thème, de onze variations et d’un final pétaradant auxquels s’ajoutent cinq variations publiées à titre posthume car Schumann les a ôtées pour l’édition de son œuvre. Cinq variations magnifiques, régulièrement jouées de nos jours, mais qui ne seront pas au programme de cette émission puisque tous les interprètes des versions choisies ne les jouent pas.