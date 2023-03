Une Table d’écoute sur le Trio n°1 en ré mineur d’Anton Arenski

Ce Trio en ré mineur, l’opus 32, d’Anton Arenski, est une œuvre qu’on retrouve assez souvent au concert, un peu moins au disque. Anton Arenski est un maillon important de cette génération de musiciens russes de la Seconde moitié du XIXe siècle, il est un élève de Rimski Korsakov et fera lui-même une grande carrière de pédagogue au Conservatoire de Moscou où il aura, parmi ses ouailles, des personnalités comme Alexandre Scriabine et Serge Rachmaninoff.

Arenski est pianiste, chef d’orchestre et compositeur. Il écrit finalement assez peu : son œuvre compte environ 75 partitions dont une proportion assez maigre est restée au répertoire. Mais sa musique de chambre a tracé son chemin à travers le XXe siècle, développant une musique largement inspirée de Tchaïkovski, avec un peu de cette effervescence schumanienne et de cette verve plutôt liée à Mendelssohn qui peut s’entendre notamment à travers les quatre mouvements qui composent ce Trio en ré mineur. Ce Trio, publié en 1894, est clairement, par cette tonalité de ré mineur notamment, un hommage au formidable Trio opus 49 de Mendelssohn. Le Trio d'Arenski est dédié à la mémoire du violoncelliste Karl Davidov décédé quelques années plus tôt.

Un premier mouvement traditionnel, un scherzo, une élégie pour mouvement lent, qui fait sans doute figure d’hommage à Davidov, et un final en rondo, bref, des formes standards pour une musique toute réjouissante et passionnée !